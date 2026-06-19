Травников: два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме Новосибирска

Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске Травников: два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме Новосибирска

Москва19 июн Вести.Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Андрей Травников.

От министра здравоохранения региона получил известие о происшествии – двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске написал чиновник утром 19 июня

По сломам губернатора, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Также принимаются меры по тушению возникшего пожара.

Ранее в МЧС Новосибирской области сообщили о том, что в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска произошел пожар, интенсивное горение со второго этажа распространилось на кровлю дома. Спасены четыре человека.