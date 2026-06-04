Москва4 июнВести.В Новосибирске в одном из кафе на территории Октябрьского района произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали три человека, один из них несовершеннолетний, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел днем 4 июня, в четверг.
Организована проверка по факту получения тремя гражданами повреждений в результате разгерметизации газового баллона и последующей вспышкой газовоздушной смеси в кафе. Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетнийговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавших доставили в больницу, подробности о степени полученных ими травм не приводятся.
На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.