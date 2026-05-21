Москва21 маяВести.В Невинномысске на автозаправочной станции взорвался газовый баллон в "Газели". Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Михаил Миненков.
Инцидент произошел 21 мая, в четверг, в районе улицы Владимира Жоги.
На автомобильной метановой заправке произошла разгерметизация газового баллона автомобиля Газель, вследствие чего и произошел хлопок… По оперативной информации, пострадавших среди людей нетрассказал глава города в мессенджере MAX
На месте работают оперативные службы. По данным прокуратуры Ставропольского края, повреждения получили несколько автомобилей. Организована проверка.