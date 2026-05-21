На АЗС в Невинномысске произошел взрыв газового баллона

Москва21 мая Вести.В Невинномысске на автозаправочной станции взорвался газовый баллон в "Газели". Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Михаил Миненков.

Инцидент произошел 21 мая, в четверг, в районе улицы Владимира Жоги.

На автомобильной метановой заправке произошла разгерметизация газового баллона автомобиля Газель, вследствие чего и произошел хлопок… По оперативной информации, пострадавших среди людей нет рассказал глава города в мессенджере MAX

На месте работают оперативные службы. По данным прокуратуры Ставропольского края, повреждения получили несколько автомобилей. Организована проверка.