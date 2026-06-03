Огонь охватил несколько частных домов в Новосибирской области В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в частных домах

Москва3 июн Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение в нескольких частных домах в городе Обь, ранее огонь был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание в частном доме произошло днем 3 июня. На момент прибытия пожарных огонь распространился на соседний частный дом и надворные постройки. В региональной прокуратуре уточнили, что пожар охватил четыре частных дома.

Тушение пожара осложняется отсутствием противопожарных разрывов и большой пожарной нагрузки сказано в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал.

По факту пожара прокуратура начала проверку.