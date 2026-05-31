Москва31 маяВести.Сотня голов птицы была уничтожена пожаром в надворной постройке в поселке Благовещенка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.
Возгорание произошло ночью во дворе на улице Кирова. К моменту прибытия подразделения пожарных кровля строения была объята огнем.
В результате пожара повреждены крыша, потолок и стены сарая, уничтожено 100 голов птицы... Пострадавших среди людей нетнаписали в пресс-службе
Общая площадь горения составила около 12 кв. м. Пожар ликвидирован силами пяти человек личного состава на двух единицах техники.