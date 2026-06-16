Арестован красноярец, поджегший дом, в котором находились четверо его детей

В Красноярском крае арестован мужчина, поджегший дом, где находились 4 его детей Арестован красноярец, поджегший дом, в котором находились четверо его детей

Москва16 июн Вести.В Красноярском крае под стражу заключен 42-летний мужчина, поджегший дом, в котором находились четверо его малолетних детей. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, ночью 2 мая обвиняемый вместе с супругой находился в гостях у родственников в поселке Новая Сокса, где они употребляли спиртные напитки. Позднее женщина отказалась возвращаться домой, так как хотела продолжить застолье.

Недовольный отказом супруги, мужчина ушел домой один. Зная, что в их жилом доме … спят четверо его малолетних детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений, облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и совершил поджог. Убедившись, что пламя разгорелось, злоумышленник скрылся с места, … не сообщив о пожаре в экстренные службы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К счастью, сосед заметил возгорание и вывел детей из дома. Малолетним была своевременно оказана медицинская помощь.

В результате пожара жилище полностью сгорело, в связи с чем причинен значительный материальный ущерб собственнице.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство четырех малолетних лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога). Ему предъявили обвинение.

В настоящее время злоумышленник арестован.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.