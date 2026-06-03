В сибирском Ужуре подростки спасли из горящего дома женщину с маленькими детьми

Женщина и двое маленьких детей едва не погибли при пожаре в жилом доме в Ужуре В сибирском Ужуре подростки спасли из горящего дома женщину с маленькими детьми

Москва3 июн Вести.В Красноярском крае двое подростков спасли женщину с двумя детьми из загоревшегося дома. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону в MAX.

Веранда загорелась в частном жилом доме в городе Ужур днем 2 июня. В комнате в это время спали мама и двое ее малышей. Соседи заметили огонь и дым, вызвали пожарных.

Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, два подростка 12 и 14 лет, не задумываясь, бросились спасать людей говорится в сообщении

Вся веранда уже была в огне. Ребята стали барабанить в окно и разбудили молодую маму. Женщина, изнутри разбив окно, передала подросткам 6-месячного ребенка и старшего 2-летнего мальчика, потом выбралась сама.

Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

По предварительным сведениям, возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. Она не выдержала нагрузки при одновременно работающих стиральной машине и светильнике.