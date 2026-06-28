Москва28 июнВести.В городе Куртамыш Курганской области пожарный извещатель спас женщину с дочерью при ночном пожаре. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Датчик, установленный на кухне, среагировал на дым - его громкий сигнал разбудил мать. Она увидела дым и горящую штору у счетчика, схватила дочь и выбежала на улицу. В результате ЧП никто не пострадал.
На дым среагировал пожарный извещатель... Проснувшись от его пронзительного сигнала, мать увидела задымление и горящую штору в комнате у счетчика электроэнергии. Она взяла дочь и вышла с ней на улицу. Никто не пострадалговорится в публикации
Двоих других детей в момент инцидента дома не было.
Пожар тушили на площади 48 квадратных метров. На месте работали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.
Предварительная причина случившегося - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.