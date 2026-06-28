Сигнал извещателя спас мать и дочь при ночном пожаре в Курганской области

В городе Куртамыш ночью загорелся жилой дом, мать с дочерью успели выйти Сигнал извещателя спас мать и дочь при ночном пожаре в Курганской области

Москва28 июн Вести.В городе Куртамыш Курганской области пожарный извещатель спас женщину с дочерью при ночном пожаре. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Датчик, установленный на кухне, среагировал на дым - его громкий сигнал разбудил мать. Она увидела дым и горящую штору у счетчика, схватила дочь и выбежала на улицу. В результате ЧП никто не пострадал.

На дым среагировал пожарный извещатель... Проснувшись от его пронзительного сигнала, мать увидела задымление и горящую штору в комнате у счетчика электроэнергии. Она взяла дочь и вышла с ней на улицу. Никто не пострадал говорится в публикации

Двоих других детей в момент инцидента дома не было.

Пожар тушили на площади 48 квадратных метров. На месте работали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.

Предварительная причина случившегося - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.