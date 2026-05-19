В Миассе сотрудник полиции спас на пожаре семью из 5 человек

На Южном Урале полицейский спас семью из 5 человек на пожаре В Миассе сотрудник полиции спас на пожаре семью из 5 человек

Москва19 мая Вести.В городе Миассе Челябинской области сотрудник полиции вывел из огня семью из 5 человек. Подробности сообщает ГУ МВД по региону в "ВК".

17 мая в начале пятого утра оперуполномоченный ОМВД РФ по городу, проезжая по улице для выполнения служебного задания, заметил густой столб дыма, который поднимался от частного двухэтажного дома по улице Туристов. Полицейский обнаружил, что огонь охватил цокольный этаж. Сотрудник полиции стал стучать в окна и дверь. Сначала на улицу вышла 79-летняя хозяйка, которую полицейский отвел на безопасное расстояние.

Узнав, что внутри находятся еще четыре человека: сын хозяйки, ее внучка и внук со своей девушкой, офицер крикнул соседям вызвать пожарных, а сам вернулся в густо окутанный дымом дом говорится в сообщении

Лейтенант полиции, наощупь поднявшись на второй этаж, разбудил людей, которые спали, и помог всем выбраться наружу. Всего через несколько минут после завершения спасательной операции дом полностью загорелся.

Жильцы попросили руководством поощрить сотрудника полиции за мужество и профессионализм.