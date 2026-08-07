В Забайкалье росгвардейцы потушили дом с маленькими детьми Сотрудники Росгвардии в Забайкалье потушили загоревшийся дом с детьми внутри

Москва7 авг Вести.Сотрудники Росгвардии в селе Акша Забайкальского края ликвидировали возгорание частного дома, где находилась женщина с маленькими детьми, сообщается в MAX-канале Восточного округа Росгвардии.

Вечером экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования заметил дым из ограды частного дома. Выяснилось, что пламенем объят электрический счетчик на стене деревянного дома. Не теряя времени, сотрудник ведомства побежали с канистрой к реке, второй перелез через забор, чтобы обесточить дом и потушить очаг возгорания. В помещении находилась женщина с двумя детьми трех и четырех лет.

Благодаря быстрым и слаженным действиям группы задержания трагедии удалось избежать. Пожар был ликвидирован, на место вызваны сотрудники МЧС и полиции. говорится в сообщении

За решительные действия сотрудники Росгвардии будут представлены к награде.