МЧС: в детском лагере в Забайкалье произошел пожар на 200 "квадратов"

В Забайкалье вспыхнул детский лагерь, огонь достиг площади 200 "квадратов" МЧС: в детском лагере в Забайкалье произошел пожар на 200 "квадратов"

Москва13 июн Вести.На территории детского оздоровительного лагеря "Чемпион" на озере Арахлей в Забайкальском крае вспыхнуло здание. Об этом пишет управление МЧС России по региону в MAX.

В центральный пункт пожарной связи о происшествии сообщили 13 июня в 13.07. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 71 человек – 63 ребенка и 8 взрослых.

На момент прибытия первого подразделения из окон здания наблюдался сильный густой черный дым говорится в сообщении МЧС

В 14.15 возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров, а в 16.45 пожар полностью потушили. На месте работали 34 специалиста и 11 единиц техники. Обстоятельства инцидента выясняются.