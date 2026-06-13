Москва13 июнВести.На территории детского оздоровительного лагеря "Чемпион" на озере Арахлей в Забайкальском крае вспыхнуло здание. Об этом пишет управление МЧС России по региону в MAX.
В центральный пункт пожарной связи о происшествии сообщили 13 июня в 13.07. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 71 человек – 63 ребенка и 8 взрослых.
На момент прибытия первого подразделения из окон здания наблюдался сильный густой черный дымговорится в сообщении МЧС
В 14.15 возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров, а в 16.45 пожар полностью потушили. На месте работали 34 специалиста и 11 единиц техники. Обстоятельства инцидента выясняются.