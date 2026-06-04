Проверка организована после вспышки инфекции в детском лагере под Тверью

Вспышка инфекционного заболевания произошла в детском лагере под Тверью Проверка организована после вспышки инфекции в детском лагере под Тверью

Москва4 июн Вести.Вспышка инфекционного заболевания произошла в детском оздоровительном лагере на территории Ржевского муниципального округа Тверской области, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о массовом заболевании детей была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

По данным социальных медиа, в оздоровительном лагере … выявлено массовое инфекционное заболевание детей. С целью установления обстоятельств произошедшего … организовано проведение доследственной проверки и следователем осуществлен выезд в лагерь говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам.