Москва8 июнВести.Прокуратура Калининградской области проводит проверку исполнения федерального законодательства по информации о вспышке инфекции в одном из детских лагерей региона, сообщает надзорное ведомство в мессенджере MAX.
По предварительным данным, ЧП произошло в детском летнем оздоровительном лагере "Алые паруса" в пос. Лесной Зеленоградского района.
7 июня текущего года… зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболеванияотмечается в публикации
Специалисты Роспотребнадзора, которые начали свое расследование, выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
На данный момент лагерная смена досрочно завершена.
По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.