Вспышка инфекции в детском лагере под Калининградом: прокуратура начала проверку

Москва8 июн Вести.Прокуратура Калининградской области проводит проверку исполнения федерального законодательства по информации о вспышке инфекции в одном из детских лагерей региона, сообщает надзорное ведомство в мессенджере MAX.

По предварительным данным, ЧП произошло в детском летнем оздоровительном лагере "Алые паруса" в пос. Лесной Зеленоградского района.

7 июня текущего года… зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания отмечается в публикации

Специалисты Роспотребнадзора, которые начали свое расследование, выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

На данный момент лагерная смена досрочно завершена.

По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о мерах реагирования.