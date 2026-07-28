Идет проверка после выявления инфекции у детей в новосибирском лагере

Инфекционное заболевание выявлено у детей в лагере в Новосибирской области Идет проверка после выявления инфекции у детей в новосибирском лагере

Москва28 июл Вести.Инфекционное заболевание выявлено у детей в летнем лагере в Новосибирской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В соцмедиа получила распространение информация о выявлении инфекционного заболевания у нескольких детей в летнем лагере, расположенном в Искитимском районе… По данному сообщению … организована доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На место выехали следователи, которые устанавливают фактические обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.