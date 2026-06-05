В Тверской области приостановил работу лагерь, где госпитализированы 14 детей Из-за госпитализации 14 детей в Тверской области закрыли лагерь

Москва5 июн Вести.Загородный лагерь "Зарница" в Ржевском округе Тверской области временно закрыт после того, как 14 детей, отдыхавших там, попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспребнадзора.

На данный момент деятельность лагеря приостановлена говорится в сообщении

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области сообщили, что специалисты приехали в в лагерь для обследования и проведения санитарно-эпидемиологического расследования.

Сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы пищевой продукции, готовых блюд, питьевой воды. Также будет осуществлен забор материала от больных и контактных лиц с целью установления причин и условий, способствовавших возникновению заболевания среди детей.