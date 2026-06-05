Москва5 июнВести.Загородный лагерь "Зарница" в Ржевском округе Тверской области временно закрыт после того, как 14 детей, отдыхавших там, попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспребнадзора.
На данный момент деятельность лагеря приостановленаговорится в сообщении
В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области сообщили, что специалисты приехали в в лагерь для обследования и проведения санитарно-эпидемиологического расследования.
Сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы пищевой продукции, готовых блюд, питьевой воды. Также будет осуществлен забор материала от больных и контактных лиц с целью установления причин и условий, способствовавших возникновению заболевания среди детей.