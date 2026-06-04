В Свердловской области суд на месяц закрыл детский лагерь "Красная горка" Детский лагерь "Красная горка" на Урале временно закрыли из-за нарушений норм

Москва4 июн Вести.В Свердловской области на месяц закрыли детский оздоровительный лагерь "Красная горка" , причиной стало массовое нарушение санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Отмечается, что речь идет о критических недостатках, в том числе плохом качестве питьевой воды и ремонта в жилых корпусах и дефиците посуды на пищеблоке.

Суд признал ООО "Красная горка" виновным по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на объекте. Лагерь закрыт с 20.00 28 мая 2026 года сроком на 25 суток говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Постановление в законную силу не вступило, его могут обжаловать в установленные законом сроки.