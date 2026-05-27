Москва27 маяВести.В Башкирии судебные приставы приостановили работу детского оздоровительно-образовательного комплекса "Уральские зори", принадлежащего Магнитогорскому металлургическому комбинату. Учреждение закрыто на шесть суток. Об этом сообщило Главное управление ФССП по республике.
Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Абзелиловский районный суд признал лагерь виновным по статье 6.6 КоАП РФ – эти нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью детей, а также могут привести к массовым пищевым отравлениям.
27 мая судебные приставы опечатали объект и обеспечили контроль, чтобы работа учреждения не возобновилась раньше срока.
Во исполнение решения суда 27 мая 2026 года судебные приставы Абзелиловского района приостановили деятельность детского учреждения сроком на 6 сутокговорится в публикации ГУ ФССП
Должностных лиц предупредили: если они откроют лагерь до истечения установленного судом срока, им грозит административная или даже уголовная ответственность.
Исполнение решения суда контролирует Главное управление ФССП России по Республике Башкортостан.