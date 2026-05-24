В Красноярске экс-сотрудник лагеря осужден за игнорирование насилия над ребенком

Москва24 мая Вести.В Красноярском крае бывшего воспитателя летнего оздоровительного лагеря осудили за игнорирование жалоб ребенка на насилие. Об этом информационный центр ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает в MAX.

В июне 2025 года в одном из летних оздоровительных лагерей в Сухобузимском районе четверо подростков избили десятилетнего мальчик и совершили в отношении него иные противоправные действия.

Пострадавший ребенок сообщил об этом сотруднику лагеря, который не принял мер к его защите и не уведомил руководство о происшествии говорится в сообщении

Экс-воспитатель детского учреждения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, приговорен к 1 году 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Также на такой же срок он лишен права заниматься деятельностью в области воспитания и обучения детей в оздоровительных учреждениях детского отдыха.