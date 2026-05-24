Москва24 маяВести.В Красноярском крае бывшего воспитателя летнего оздоровительного лагеря осудили за игнорирование жалоб ребенка на насилие. Об этом информационный центр ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает в MAX.
В июне 2025 года в одном из летних оздоровительных лагерей в Сухобузимском районе четверо подростков избили десятилетнего мальчик и совершили в отношении него иные противоправные действия.
Пострадавший ребенок сообщил об этом сотруднику лагеря, который не принял мер к его защите и не уведомил руководство о происшествииговорится в сообщении
Экс-воспитатель детского учреждения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, приговорен к 1 году 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Также на такой же срок он лишен права заниматься деятельностью в области воспитания и обучения детей в оздоровительных учреждениях детского отдыха.