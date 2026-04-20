В Северодвинске обвинение предъявили экс-воспитателю по делу об истязании детей

Москва20 апр Вести.Бывшему воспитателю одного из детских садов Северодвинска предъявили обвинение в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц из-за отсутствия должного контроля за деятельностью воспитателей детского сада.

Обвиняемая, являясь воспитателем детского сада, систематически наносила побои двум воспитанникам ясельной группы, нецензурно выражалась в адрес детей и применяла иные непедагогические методы воздействия говорится в сообщении СК

Ранее прокуратура провела проверку, которая установила, что с ноября 2020 года по 2026 года женщина допускала факты грубого обращения с детьми в ясельной группе, применения к ним непедагогические методы воспитания.