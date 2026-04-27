Мигрант осужден на 16 лет за надругательство над детьми в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мигрант получил 16 лет "строгача" за домогательство к детям Мигрант осужден на 16 лет за надругательство над детьми в Хабаровском крае

Москва27 апр Вести.Хабаровский краевой суд вынес приговор гражданину одной из республик Средней Азии, которые обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении двух детей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Нетрезвый гражданин одной из республик Средней Азии, приехавший на заработки в Ванинский район Хабаровского края, 30 августа 2025 года в подъезде многоквартирного дома р.п. Ванино совершил действия сексуального характера в отношении двух детей, возраст которых 7 и 8 лет уточняется в Telegram-канале пресс-службы судов

Как уточняется, противоправные действия пресечены случайным очевидцем, однако подсудимый на всех стадиях расследования не признавал свою вину, отрицая нахождение в подъезде детей. Тем не менее, вина фигуранта была доказана следствием.

В итоге мигрант приговорен к 16 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на срок 8 лет.