В Архангельске арестовали мигранта, истязавшего четырехлетнего ребенка Под стражу заключен мигрант, избивавший четырехлетнего ребенка в Архангельске

Москва26 июн Вести.Октябрьский районный суд Архангельска заключил под стражу мигранта, истязавшего маленького ребенка. Об этом инстанция сообщает в соцсети "ВКонтакте".

По данным суда, 23 июня 2026 года молодой человек, приехавший в Россию на заработки и нелегально работавший на стройке, занялся "воспитанием" сына своей сожительницы. Он заставил его делать десятки приседаний и бил за то, что мальчик плакал и жаловался на усталость. Как считает следствие, этот случай был не первым и мигрант уже применял к ребенку физическую силу.

Мать ребенка рассказала, что выскочила из дома, чтобы добежать до находящегося рядом отделения полиции, но сожитель, увидев полицейскую машину, сбежал через окно (квартира находилась на первом этаже).

Сотрудники правоохранительных органов, увидев травмы ребенка, вызвали скорую. Малыша вместе с матерью увезли в больницу, где у него выявили ушибы и гематомы.

Суд, изучив материалы дела, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца говорится в сообщении

Постановление пока не вступило в законную силу.