Мужчина арестован за сексуальное насилие над ребенком в Великом Новгороде

Житель Великого Новгорода арестован за сексуальное насилие над младенцем Мужчина арестован за сексуальное насилие над ребенком в Великом Новгороде

Москва4 авг Вести.В Великом Новгороде был арестован молодой человек за сексуальное насилие над младенцем. Об этом сообщила пресс-служба судов Новгородской области.

По версии следствия, обвиняемый, 2004 года рождения, в городе Великий Новгород, находясь совместно с малолетним, 2025 года рождения, совершил в отношении последнего иные действия сексуального характера отметила пресс-служба судов Новгородской области в соцсети "ВКонтакте"

Новгородский районный суд, проанализировав доводы следствия, пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от правосудия, повлиять на свидетелей уголовного дела или попытаться избежать ответственности. Фигурант взят под стражу до 30 сентября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.