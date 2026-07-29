Житель Новгородской области получил 20 лет за изнасилование детей Жителя Новгородской области осудили за изнасилование детей и угрозы следователю

Москва29 июл Вести.Новгородский областной суд вынес приговор местному жителю по обвинению в изнасиловании двух детей, краже, а также угрозах и оскорблении следователя. Он проведет в колонии 20 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Новгородской области.

Суд установил, что мужчина, проживая с двумя несовершеннолетними, совершал с ними действия сексуального характера и насиловал их. При этом он знал, что дети не достигли 14-летнего возраста и не могут оказать ему сопротивление.

Кроме того, он похитил бас-гитару и аксессуары к ней, проникнув в чужое жилье.

После возбуждения уголовного дела по указанным преступлениям подсудимый, недовольный законными действиями следователя, осуществляемыми в связи с производством предварительного расследования, в присутствии адвоката оторвал от стены кабинета металлический лист, оскорблял следователя и угрожал ему говорится в сообщении

В итоге суд назначил жителю Валдайского района 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима.

В пользу потерпевших взыскано 2 и 1,5 миллиона рублей соответственно в качестве компенсации морального вреда.