Жителя Канска отправили в колонию на 4 года за истязание дочери и падчерицы

В Красноярском крае осужден мужчина, истязавший малолетних дочь и падчерицу Жителя Канска отправили в колонию на 4 года за истязание дочери и падчерицы

Москва1 июл Вести.В Красноярском крае вынесли приговор в отношении местного жителя, который несколько месяцев истязал свою 4-летнюю дочь и 6-летнюю падчерицу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Суд, с учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления (пп. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно выводам суда и следствия, фигурант использовал в качестве "воспитательных мер" для девочек такие методы как избиение, в том числе разными предметами. Делал он это, будучи пьяным. Истязания продолжались с сентября 2025-го по 20 марта 2026 года.