В Дагестане возбуждено дело о преступлении против несовершеннолетней

В Дагестане завели уголовное дело по заявлению о насилии над ребенком В Дагестане возбуждено дело о преступлении против несовершеннолетней

Москва23 июн Вести.В Дагестане завели уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщило СУ СК России по республике на платформе MAX.

Следственным отделом … возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) говорится в публикации Следкома

В настоящее время следственные органы проверяют заявление, поступившее от законного представителя девочки. В нем говорится, что к противоправным действиям может быть причастен отец ребенка.

Следователи выясняются все обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

С ребенком будут работать психологи и профильные специалисты.

Следствие также установило, что ранее суд заочно определил место жительства девочки с отцом - это обстоятельство будет тщательно проверено.

Уголовное дело передано в аппарат следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. По результатам расследования действиям всем причастных лиц дадут правовую оценку.