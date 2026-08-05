Бастрыкин запросил доклад о покушении на убийство ребенка в Курганской области

В Курганской области пьяный отец избил малолетнюю дочь, возбуждено дело Бастрыкин запросил доклад о покушении на убийство ребенка в Курганской области

Москва5 авг Вести.В Курганской области мужчина в состоянии опьянения причинил телесные повреждения своей малолетней дочери. Девочку госпитализировали, сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство своей малолетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) отмечается в сообщении

Девочку госпитализировали, после того как супруга мужчины вернулась домой и вмешалась.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.