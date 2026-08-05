Москва5 авгВести.В Курганской области мужчина в состоянии опьянения причинил телесные повреждения своей малолетней дочери. Девочку госпитализировали, сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
Возбуждено уголовное дело.
Следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство своей малолетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)отмечается в сообщении
Девочку госпитализировали, после того как супруга мужчины вернулась домой и вмешалась.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.