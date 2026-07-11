Муж с кочергой и жена со скалкой выпили и подрались в Тверской области

Пьяные супруги в Тверской области устроили дуэль на кочерге и скалке Муж с кочергой и жена со скалкой выпили и подрались в Тверской области

Москва11 июл Вести.В Тверской области супруги выпили и поссорились, в конфликте муж ударил жену железной кочергой по голове. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

Инцидент произошел в Зубцовском районе поздним вечером. Как выяснил участковый, оба участника конфликта были нетрезвы.

В ходе словесной перепалки супруги перешли от слов к делу: женщина схватилась за скалку, а мужчина взял железную кочергу и ударил жену по голове пишет МВД

Женщина обратилась в больницу, где ей оказали помощь. От госпитализации потерпевшая отказалась. Нанесенные ей повреждения были легкими, но она все равно решила обратиться в полицию.

В отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Во время беседы с участковым подозреваемый прояснил, что не смог держать себя в руках во время конфликта.