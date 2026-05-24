Рабочий напал на посетителей кафе под Тверью с "розочкой" из битой бутылки

Рабочий порезал посетителей кафе под Тверью с "розочкой" из битой бутылки Рабочий напал на посетителей кафе под Тверью с "розочкой" из битой бутылки

Москва24 мая Вести.В Зубцовском районе Тверской области задержали приезжего из Дагестана, который в нетрезвом виде напал на посетителей кафе с "розочкой" из битой бутылки, пострадали два человека. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным полиции, 24 мая около 03.00 мск 23-летний ранее судимый дорожный рабочий из Дагестана распивал в кафе алкоголь, вел себя агрессивно и вызывающе, а также конфликтовал с другими посетителями.

В какой-то момент словесные перепалки переросли в активное противостояние: после закрытия кафе нетрезвый гость напал на стоящих на улице посетителей заведения и порезал двоих из них осколком бутылки сказано в сообщении

У пострадавших диагностированы резанные раны лица, рук и головы. Им оказали медицинскую помощь.

Дагестанца задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.