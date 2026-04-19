За угрозу убийства детским стулом жителю Тверской области может грозить до 2 лет

Москва19 апр Вести.В Тверской области 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как в ходе семейной ссоры грозился убить сожительницу детским стулом, сообщает региональное УМВД.

По данным правоохранителей, в поселке Велеса между подозреваемым и его 38-летней сожительницей произошел бытовой конфликт, во время которого мужчина не меньше пяти раз ударил свою подругу по голове.

При этом высказывал в ее адрес угрозы убийством, держа в руках детский стул говорится в публикации тверской полиции в мессенджере MAX

Женщина восприняла его слова реально и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратилась в полицию. При этом в больницу она обращаться отказалась.

Орудие преступления было изъято, фигурант в содеянном сознался.

В его отношении заведено дело по статье УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", по которой можно получить до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под обязательством о явке.