СК Калужской области завел дело и арестовал мужчину, убившего свою жену

Житель Калужской области убил жену в ходе конфликта, возбуждено дело СК Калужской области завел дело и арестовал мужчину, убившего свою жену

Москва2 июл Вести.В городе Сухиничи Калужской области местный житель в ходе конфликта насмерть зарезал свою жену. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК по региону.

Происшествие случилось 20 июня 2026 года. Ссора между мужчиной и женщиной закончилась применением холодного оружия, в результате чего супруга от ножевых ранений скончалась на месте.

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") сказано в сообщении следкома

Фигурант дела задержан и заключен под стражу.

В настоящее время проводится закрепление доказательной базы.