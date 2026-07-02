Москва2 июлВести.В городе Сухиничи Калужской области местный житель в ходе конфликта насмерть зарезал свою жену. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК по региону.
Происшествие случилось 20 июня 2026 года. Ссора между мужчиной и женщиной закончилась применением холодного оружия, в результате чего супруга от ножевых ранений скончалась на месте.
В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")сказано в сообщении следкома
Фигурант дела задержан и заключен под стражу.
В настоящее время проводится закрепление доказательной базы.