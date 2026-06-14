В Домодедове арестованный 46-летний житель признал вину в убийстве супруги

Житель Подмосковья, задержанный за убийство жены, полностью признал вину В Домодедове арестованный 46-летний житель признал вину в убийстве супруги

Москва14 июн Вести.В подмосковном Домодедове суд арестовал 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей 38-летней жены. Фигурант полностью признал вину. Об этом сообщила прокуратура Московской области на платформе MAX.

Отмечается, что трагедия произошла в микрорайоне Западный утром 12 июня. Супруги поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина дважды ударил жену ножом в грудь. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Подозреваемого уже задержали. Он признал вину, но от дачи показаний отказался.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался говорится в публикации надзорного ведомства

Расследование продолжается. Прокуратура контролирует ход дела.