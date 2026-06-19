Москва19 июнВести.В Забайкалье суд вынес приговор жителю села Укурей за угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщается в MAX-канале пресс-центра судов края.
После совместного распития спиртных напитков 66-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и стал угрожать ей убийством, обещая утопить. Затем он схватил металлический чайник и вылил на женщину кипяток. Потерпевшая получила термический ожог туловища, плеча и бедер. Мужчина не признал вину.
Суд назначал обвиняемому 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 годаотмечается в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.