Бытовая ссора между гражданскими супругами в Забайкалье закончилась ожогами Житель Забайкалья получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью сожительнице

Москва19 июн Вести.В Забайкалье суд вынес приговор жителю села Укурей за угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщается в MAX-канале пресс-центра судов края.

После совместного распития спиртных напитков 66-летний мужчина поссорился со своей сожительницей и стал угрожать ей убийством, обещая утопить. Затем он схватил металлический чайник и вылил на женщину кипяток. Потерпевшая получила термический ожог туловища, плеча и бедер. Мужчина не признал вину.

Суд назначал обвиняемому 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.