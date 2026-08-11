В Тыве мужчина облил сожительницу кипятком из чайника, возбуждено уголовное дело

В Тыве мужчина облил сожительницу кипятком из чайника, возбуждено дело В Тыве мужчина облил сожительницу кипятком из чайника, возбуждено уголовное дело

Москва11 авг Вести.В Каа-Хемском районе Тывы мужчина в ходе ссоры облил сожительницу горячим чаем из чайника, в результате пострадавшую госпитализировали с термическими ожогами II–III степени. Об этом сообщило МВД по Республике Тыва.

Инцидент произошел 9 июля. В тот же день из больницы правоохранителям поступило сообщение о госпитализации 40-летней местной жительницы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, гражданке причинены множественные обширные ожоговые раны, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и доставили ранее судимого 41-летнего сожителя потерпевшей. Во время опроса мужчина дал признательные показания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уточняется, что дело возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Расследование продолжается.