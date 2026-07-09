Москва9 июлВести.В Тракторозаводском районе Волгограда 35-летний местный житель во время конфликта с возлюбленной плеснул ей в лицо спиртосодержащую продукцию и поджег ее. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Отмечается, что 37-летняя женщина получила термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних конечностей, также у нее были диагностированы токсическое воздействие газов, паров и ожоговый шок.
Установлено, что возлюбленные распивали алкоголь, когда между ними завязался конфликт. В результате нетрезвый мужчина вылил в лицо женщины спиртосодержащую продукцию и поджег ее. Жидкость сразу же воспламенилась. Мужчина после этого скрылся.
Пострадавшей помогли прохожие, которые вызвали скорую. Медики обратились в полицию.
Был задержан, ранее не судимый, 35-летний местный житель, который сознался в содеянномотмечается в сообщении в MAX
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.