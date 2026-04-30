В Устюжне будут судить местного жителя за поджог и изнасилование родственницы

В Устюжне будут судить местного жителя за поджог и изнасилование родственницы В Устюжне будут судить местного жителя за поджог и изнасилование родственницы

Москва30 апр Вести.В городе Устюжна Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью и изнасиловавшего свою 22-летнюю родственницу, сообщается на сайте регионального главка СК России.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы) говорится в публикации

По версии следствия, в ночь на 17 декабря 2025 года молодой человек, который ранее уже был судим, поссорился со своей родственницей, ударил ее по голове, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью и поднес зажигалку. Девушка получила серьезные ожоги.

После этого мужчина, используя беспомощное состояние потерпевшей, совершил ряд преступлений. Все это происходило в котельной бани в Устюжне, где работал мучитель. Угрожая ножом, он удерживал свою жертву помещении несколько часов.

Уголовное дело направлено прокурору для изучения и решения вопроса о передаче в суд. Фигурант находится под стражей.