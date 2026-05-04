Жителя Перми, поджегшего знакомого, осудили на 9,5 лет колонии Жителя Перми, поджегшего знакомого, приговорили к 9,5 годам колонии

Москва4 мая Вести.В Перми местного жителя 1998 г.р., который облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджог, приговорили к 9,5 годам колонии. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, ночью 1 января между двумя мужчинами после совместного распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой фигурант выплеснул из бутылки легковоспламеняющуюся жидкость на лицо и одежду потерпевшего 1971 г.р. и поджег ее. В результате противоправных действий произошло возгорание и задымление кухни, а также квартиры, в которой находились другие жильцы. Удостоверившись, что произошло возгорание одежды и мягких тканей потерпевшего, злоумышленник скрылся с места.

Подручными средствами жильцы квартиры потушили пламя на теле потерпевшего и в помещении кухни. Мужчина был госпитализирован … с травмами в виде ожогов тела, лица и конечностей, которые оцениваются как вред здоровью средней тяжести говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Подозреваемого оперативно задержали. Позднее он был признан виновным по ч. 3 ст. 30, п.п. "д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общественно опасным способом)

Суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима добавили в СК по Пермскому краю

Приговор в законную силу еще не вступил.