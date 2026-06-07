В Волгоградской области мужчину осудят за поджог частного дома из мести

Волгоградские следователи завершили расследование дела о поджоге частного дома В Волгоградской области мужчину осудят за поджог частного дома из мести

Москва7 июн Вести.В Нехаевском районе завершено расследование уголовного дела по факту поджога частного жилого дома в станице Нехаевской. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в MAX.

По материалам следствия, в январе 2026 года 60-летний обвиняемый у себя дома распивал спиртное со своим 29-летним приятелем. В ходе общения возник конфликт, гость ушел. Решив отомстить знакомому, фигурант в отсутствие хозяина пришел к его дому с бензином и зажигалкой.

Разбив камнем окно, он расплескал в комнате бензин и поджег его, после чего скрылся говорится в сообщении

В результате огонь полностью уничтожил дом. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Полиция установила виновника поджога, тот во всем признался. Уголовное дело по статье о причинении значительного ущерба, совершенное путем поджога, направлено для рассмотрения в Нехаевский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.