В Ростовской области мужчина устроил пожар из-за ссоры с бывшей женой

Мужчина из мести поджег газ во время семейной ссоры в Волгодонске В Ростовской области мужчина устроил пожар из-за ссоры с бывшей женой

Москва8 авг Вести.Бытовая ссора в Волгодонске обернулась пожаром, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области в MAX.

Инцидент произошел накануне, 7 августа, в квартире многоэтажки на улице Академика Королева со время ссоры бывших супругов.

Мужчина решил отомстить жене – снял заглушку с газовой трубы и поджег газ говорится в публикации

В результате этих его действий загорелась кухонная мебель. Прибывшие по вызову пожарные эвакуировали 7 человек и потушили огонь на 5 квадратных метрах, сообщили в спасательном ведомстве.