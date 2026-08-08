Москва8 авгВести.Бытовая ссора в Волгодонске обернулась пожаром, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области в MAX.
Инцидент произошел накануне, 7 августа, в квартире многоэтажки на улице Академика Королева со время ссоры бывших супругов.
Мужчина решил отомстить жене – снял заглушку с газовой трубы и поджег газговорится в публикации
В результате этих его действий загорелась кухонная мебель. Прибывшие по вызову пожарные эвакуировали 7 человек и потушили огонь на 5 квадратных метрах, сообщили в спасательном ведомстве.