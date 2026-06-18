Москва18 июн Вести.В Волгоградской области полиция разыскивает жителя поселка Самофаловка Городищенского района, которого подозревают в поджоге жилого дома. Жертвой ЧП едва не стала его пожилая родственница, сообщает ГУ МВД РФ по региону в MAX.

По данным правоохранителей, в ночь на 16 июня в одном из частных домов между родственниками возник конфликт. Прибывшие по вызову сотрудники полиции увидели из окон дома дым.

Зайдя в здание, полицейские обнаружили лежащую на полу пожилую женщину, которую они эвакуировали на безопасное расстояние и стали принимать меры к тушению пожара говорится в сообщении

После проведения проверки выяснилось, что дом поджег ранее судимый внук пострадавшей, который успел скрыться. Известно, что он освободился из мест лишения свободы в январе 2026 года и не встал на учет в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется информация о причастности подозреваемого к другой конфликтной ситуации.