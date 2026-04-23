В Волгоградской области ревнивец застрелил нового избранника бывшей жены Под Волгоградом задержали ревнивца, убившего нового избранника бывшей жены

Москва23 апр Вести.Под Волгоградом задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нового избранника своей бывшей жены на почве ревности. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел около 09.00 мск в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне № 1 рабочего поселка Светлый Яр. Между 4-м и 5-м этажами обнаружено тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в различные части тела.

Правоохранителям удалось быстро установить подозреваемого — им оказался 39-летний ранее судимый местный житель, который является бывшим супругом избранницы погибшего. Он был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства, идет работа по закреплению доказательственной базы.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.