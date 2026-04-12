Москва12 апр Вести.В Смоленске суд арестовал фигуранта уголовного дела об убийстве мужчины, тело которого было найдено возле дома по улице Изумрудная в деревне Киселевка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На основании ходатайства следствия СКР обвиняемого в совершении убийства заключили под стражу… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 10 апреля, в пятницу. По версии следствия, 32-летний предполагаемый злоумышленник дождался во дворе нового возлюбленного своей бывшей подруги и выпустил в него несколько пуль. Оружие он приготовил заранее, мотивом послужила ревность. Потерпевший скончался на месте.

После расправы мужчина скрылся, но был оперативно задержан бойцами Росгвардии.