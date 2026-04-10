Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено на улице в Смоленске

Мужчину застрелили во дворе жилого дома в Смоленске, убийца скрылся

Москва10 апр Вести.В Смоленске во дворе жилого дома найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело об убийстве, преступника ищут, сообщает СУ СК России по региону.

Труп 36-летнего местного жителя обнаружили утром 10 апреля, в пятницу, возле дома по улице Изумрудная в деревне Киселевка.

По факту обнаружения тела 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе криминалисты. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей. Все обстоятельства преступления устанавливаются.