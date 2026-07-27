Уголовное дело возбуждено после поджога женщины ее же мужем

Мужчину задержали в Волгоградской области за поджог жены Уголовное дело возбуждено после поджога женщины ее же мужем

Москва27 июл Вести.В Волгоградской области задержали 50-летнего мужчину, который во время конфликта пытался сжечь свою жену. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

В ходе ссоры мужчина облил жену медицинским спиртом и поджег зажигалкой. Женщина получила тяжелые ожоги головы, шеи и туловища говорится в сообщении

Мужчина решил, что после полученных травм женщина умерла, а еще испугался, что огонь перекинется на стены и сам потушил пламя, накрыв жену одеялом. Женщину удалось спасти благодаря ее сыну, который своевременно приехал и сразу вызвал скорую помощь.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Мужчину заключили под стражу. Он уже признался в содеянном. Расследование продолжается.