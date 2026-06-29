Москва29 июнВести.В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает СК по региону.
Инцидент произошел в марте 2026 года. Между супругами произошел бытовой конфликт в ходе распития алкогольных напитков. Мужчина схватил нож и нанес жене удар в живот.
Женщину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражунаписано в тексте СК
Сам мужчина свою вину отказался признавать. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.