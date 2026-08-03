В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении убившего свою жену ревнивца

Нетрезвый муж приревновал свою жену и избил ее до смерти в Хабаровске В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении убившего свою жену ревнивца

Москва3 авг Вести.В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя края, он подозреваемого в убийстве своей супруги на почве ревности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что в конце июля 2026 года подозреваемый приехал с вахты в поселок Новый Ургал в квартиру к своей супруге. В течение нескольких дней пара выпивала. Супруг, заподозрив жену в неверности, избил ее и ушел спать.

От полученных травм женщина скончалась. Подозреваемый заключен под стражу отмечается в сообщении

Проводится следствие.