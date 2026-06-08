В Москве задержали поджигателя иномарки экс-возлюбленной Полиция задержала москвича за поджог машины бывшей сожительницы

Москва8 июн Вести.В Москве правоохранители задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля бывшей сожительницы. Огонь полностью уничтожил иномарку и повредил стоящую рядом машину. Об этом сообщила столичная полиция на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Гостиничной. Очевидцы позвонили в службу 02 и сообщили о горящем авто. Прибывшие на место полицейские зафиксировали повреждения.

Сотрудники ОМВД РФ по району Марфино вышли на след злоумышленника и задержали его на рабочем месте.

Оперативники … задержали по месту работы предполагаемого поджигателя. Им оказался 44-летний москвич, бывший сожитель владелицы иномарки говорится в публикации

По данным правоохранителей, причиной конфликта стал отказ женщины продать машину, которую пара приобретала вместе, но оформили на нее. После расставания экс-возлюбленная продолжила пользоваться транспортным средством. Тогда мужчина ночью облил заднее колесо машины горючей смесью и устроил пожар.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).