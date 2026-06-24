Полицейские ищут поджигателя, из-за которого сгорели четыре машины в Мытищах Полиция ищет поджигателя четырех машин в Мытищах

Москва24 июн Вести.Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленника, который устроил поджог автомобилей в Мытищах, сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Предварительной установлено, что подозреваемый поджог машину во дворе дома на улице 2-я Институтская.

После чего огонь перекинулся на три соседних транспортных средства говорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX

Сейчас полицейские устанавливают личность фигуранта и принимают меры, направленные на его задержание.