Москва24 июнВести.Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленника, который устроил поджог автомобилей в Мытищах, сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Предварительной установлено, что подозреваемый поджог машину во дворе дома на улице 2-я Институтская.

После чего огонь перекинулся на три соседних транспортных средства

говорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX

Сейчас полицейские устанавливают личность фигуранта и принимают меры, направленные на его задержание.