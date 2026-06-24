Москва24 июнВести.Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленника, который устроил поджог автомобилей в Мытищах, сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Предварительной установлено, что подозреваемый поджог машину во дворе дома на улице 2-я Институтская.
После чего огонь перекинулся на три соседних транспортных средстваговорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX
Сейчас полицейские устанавливают личность фигуранта и принимают меры, направленные на его задержание.