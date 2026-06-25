По факту поджога автомобиля в Мытищах завели уголовное дело

На поджигателя машины в Мытищах завели уголовное дело По факту поджога автомобиля в Мытищах завели уголовное дело

Москва25 июн Вести.Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля в Мытищах. Об этом сообщает региональный главк МВД в мессенджере MAX.

Злоумышленник поджог машину во дворе дома на улице 2-я Институтская, затем огонь перекинулся на три соседних автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" говорится в публикации

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова, устанавливается личность поджигателя, проводятся мероприятия по розыску и задержанию правонарушителя.