Суд арестовал москвича, 3 года преследовавшего бывшую возлюбленную Москвичу, годами издевавшемуся над бывшей возлюбленной, грозит до 8 лет

Москва23 июн Вести.В отношении 54-летниего жителя Москвы, который в течение 3 лет навязчиво преследовал и запугивал свою бывшую девушку, возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям УК РФ: о нарушении неприкосновенности частной жизни, незаконном обороте порнографии, развратных действиях в отношении ребенка и незаконном обороте спецсредств. Он арестован, пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, пара рассталась в 2023 году, после чего мужчина буквально обезумел. Обычного преследования показалось мало, и он перешел к жестким методам. Однажды он разложил в автомобиле своей бывшей возлюбленной тряпки с жгучей смесью, затем залил машину монтажной пеной, а когда она застала его на месте преступления, распылил в лицо содержимое газового баллончика.

Более того, от действий преследователя психологически пострадал и сын женщины – бывший ухажер прислал ребенку смонтированное видео с его мамой. Он также внушал мальчику, что мать виновата в смерти его отца.

Мужчина пытался шантажировать и адвоката женщины, однако юрист сумела обратить все полученные материалы в пользу своей клиентки.

За эти годы женщина заработала посттравматическое стрессовое расстройство и тяжелую депрессию. Она до сих пор боится, что безумец вернется. Тем временем ему грозит внушительный срок – до 8 лет.