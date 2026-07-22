Москва22 июлВести.Бывший сотрудник полиции в Москве, уволенный несколько лет назад после скандального видео с опасными гонками на свадьбе, отправлен под домашний арест, он проходит по уголовному делу о превышении полномочий и грабеже, пишет MK.ru.
Скандал с полицейским вызвал резонанс несколько лет назад. На его свадьбе кортеж из дорогих авто устроил опасные гонки на дорогах Москвы: машины резко перестраивались, меняли полосы, один автомобиль ехал задним ходом. После появления скандального видео полицейский был уволен из органов по отрицательным мотивам.
Как выяснил MK.ru, теперь экс-полицейский стал фигурантом уголовного дела.
Щербинский суд Москвы отправил мужчину под домашний арест по делу о превышении полномочий и грабежеотмечается в сообщении издания
Уточняется, что инцидент, который лег в основу дела, произошел на одном из рынков более года назад. Группа мошенников занималась махинациями с товаром: они предъявляли недействительные чеки об оплате, забирали продукцию и скрывались.
Экс-полицейский вместе с действующим сотрудником силовой структуры задержал предполагаемых мошенников. В ходе потасовки правоохранители отобрали у мошенников деньги.
Издание подчеркивает, что рынок мог иметь отношение к бизнес-интересам экс-сотрудника полиции, он фактически мог выполнять функции сотрудника безопасности рынка.
20 июля сообщалось, что Пресненский суд Москвы вынес приговор двум оперуполномоченным и курсантам университета МВД за соучастие в "розыгрыше" с целью вымогательства у студента МГИМО.